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Клиники Владивостока

51 клиника
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Физиотерапия
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Меридиан здоровья
7.3
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Меридиан здоровья
В клинике 23 врача
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории ЮНИЛАБ.
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Люкс
7.1
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Люкс
В клинике 1 врач
Владивосток, ул. Шишкина, 62
Приём психолога, невролога, эпилептолога, лечение от алкогольной зависимости. Дневной стационар.
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Биомеханика.Мед
7.0
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Биомеханика.Мед
В клинике 7 врачей
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
Восстановительное лечение, снятие боли и возвращение двигательных функций без операций и медикаментов. Работа со взрослыми и детьми с 3 лет. Физическая реабилитация для взрослых и детей.
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Эдис
6.9
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Эдис
В клинике 4 врача
Владивосток, ул. Семеновская, 3А
Биорезонансная диагностика и терапия. УЗИ.
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Медицинский центр ДВФУ
6.3
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Клиника на Комарова
8.3
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Клиника на Комарова
В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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Артротис
8.0
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Артротис
В клинике 1 врач
ул. Русская, 2А
Центр альтернативной медицины, услуги массажиста.
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Владивостокская поликлиника №5
7.9
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Владивостокская поликлиника №5
В клинике 32 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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АкваЛор
5.3
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АкваЛор
В клинике 5 врачей
Владивосток, пр-т Острякова, 9А
Клиника предлагает лечение лор-заболеваний: оториноларингология, терапия, аллергология, иммунология, физиопроцедуры.
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Институт клинической медицины и инновационных технологий
4.0
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Институт клинической медицины и инновационных технологий
В клинике 3 врача
ул. Кирова, 95
Снятие интоксикации, лечение алкоголизма и наркомании.
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