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Клиники Владивостока
51 клиника
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В клинике 23 врача
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории ЮНИЛАБ.
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В клинике 1 врач
Владивосток, ул. Шишкина, 62
Приём психолога, невролога, эпилептолога, лечение от алкогольной зависимости. Дневной стационар.
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В клинике 7 врачей
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
Восстановительное лечение, снятие боли и возвращение двигательных функций без операций и медикаментов. Работа со взрослыми и детьми с 3 лет. Физическая реабилитация для взрослых и детей.
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В клинике 4 врача
Владивосток, ул. Семеновская, 3А
Биорезонансная диагностика и терапия. УЗИ.
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В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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В клинике 1 врач
ул. Русская, 2А
Центр альтернативной медицины, услуги массажиста.
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В клинике 32 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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В клинике 5 врачей
Владивосток, пр-т Острякова, 9А
Клиника предлагает лечение лор-заболеваний: оториноларингология, терапия, аллергология, иммунология, физиопроцедуры.
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В клинике 3 врача
ул. Кирова, 95
Снятие интоксикации, лечение алкоголизма и наркомании.
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