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Клиники Владивостока

15 клиник
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Флебология
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Клиника лазерной хирургии Доктора Григоренко
8.5
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Клиника лазерной хирургии Доктора Григоренко
В клинике 12 врачей
Владивосток, ул. Калинина, 295
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Plastek Surgery
7.4
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Plastek Surgery
В клинике 11 врачей
Владивосток, ул. Бестужева, 22Б
Владивосток, ул. Светланская, 4
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Меридиан здоровья
7.3
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Меридиан здоровья
В клинике 23 врача
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории ЮНИЛАБ.
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Центр лазерной флебологии
7.2
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Центр лазерной флебологии
В клинике 14 врачей
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза. Косметология - современные методы омоложения, аппаратная косметология, диагностика и удаление новообразований.
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Медицинский центр ДВФУ
6.3
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Клиника на Комарова
8.3
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Клиника на Комарова
В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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ДиаМед
5.7
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ДиаМед
В клинике 44 врача
Владивосток, ул. Луговая, 63
Владивосток, ул. Луговая, 65
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза.
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Здоровые сосуды
7.5
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Здоровые сосуды
В клинике 2 врача
Владивосток, ул. Бестужева, 21Б
Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.
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Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
5.6
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Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
В клинике 21 врач
Государственная
Владивосток, ул. Алеутская, 53
Все виды амбулаторно-поликлинического лечения на до- и постгоспитальном этапе, в том числе нетрадиционными методами.
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Военно-морской клинический госпиталь
6.5
Рейтинг

Военно-морской клинический госпиталь
В клинике 4 врача
Государственная
Владивосток, ул. Ивановская, 4
Владивосток, ул. Линейная 1-я, 20
Владивосток, ул. Русская, 73Б
Федеральное больничное учреждение 1477. Главный военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота.
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