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Клиники Владивостока
3 клиники
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В клинике 84 врача
Государственная
Владивосток, ул. Пятнадцатая, 2
Владивосток, ул. Южно-Уральская, 16
Владивосток, ул. Флотская 4-я, 37/39
Артём, ул. Ханкайская, 4
Владивосток, ул. Минеральная, 8
Владивосток, ул. Невская, 24
Владивосток, ул. Спиридонова, 15
В клинике 18 врачей
Владивосток, ул. Кирова, 25Г
Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающий лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.
В клинике 29 врачей
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 156
Владивосток, ул. Фадеева, 14
Артём, ул. Кирова, 14
Узи всех органов, процедурный кабинет. Забор анализов. Вакцинопрофилактика.