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Клиники Владивостока

11 клиник
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Гематология
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Клиника диабета и эндокринных заболеваний
8.9
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Клиника диабета и эндокринных заболеваний
В клинике 17 врачей
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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Меридиан здоровья
7.3
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Меридиан здоровья
В клинике 23 врача
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории ЮНИЛАБ.
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Парацельс
6.9
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Парацельс
В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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Краевая клиническая больница №2
7.8
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Краевая клиническая больница №2
В клинике 110 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Русская, 55
Владивосток, ул. Русская, 55/4
Владивосток, ул. Русская, 55/5
Владивосток, ул. Русская, 55/3
Поликлиника краевой клинической больницы №2
7.2
Рейтинг

Поликлиника краевой клинической больницы №2
В клинике 63 врача
Государственная
Владивосток, ул. Интернациональная, 56
ПримаМед
6.5
Рейтинг

ПримаМед
В клинике 47 врачей
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 50
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103
Многопрофильный медицинский центр.
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Краевая детская клиническая больница №1
7.0
Рейтинг

Краевая детская клиническая больница №1
В клинике 120 врачей
Государственная
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Владивостокская поликлиника №4
5.3
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Владивостокская поликлиника №4
В клинике 69 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Здоровье
6.2
Рейтинг

Здоровье
В клинике 83 врача
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38
Владивосток, ул. Шилкинская, 4В
Мечников+
6.3
Рейтинг

Мечников+
В клинике 45 врачей
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
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