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Клиники Владивостока
81 клиника
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В клинике 5 врачей
Владивосток, ул. Волховская, 5
Лечение бесплодия и ЭКО.
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В клинике 8 врачей
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.
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В клинике 17 врачей
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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В клинике 12 врачей
Владивосток, ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
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В клинике 20 врачей
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
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В клинике 11 врачей
Владивосток, ул. Бестужева, 22Б
Владивосток, ул. Светланская, 4
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В клинике 23 врача
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории ЮНИЛАБ.
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В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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В клинике 16 врачей
Владивосток, ул. Металлистов, 3
УЗД ( Ультразвуковая диагностика всех органов).
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В клинике 21 врач
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Детский медицинский центр. Подростковый косметолог (плазмалифтинг, контурная пластика, фотоомоложение, лечение пигментации, пилинг, комбинированная чистка, мезотерапия, биоревитализация).
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