- Главная
- Все клиники
- Кардиохирургия
Клиники Владивостока
3 клиники
Поиск клиник на карте
В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Записаться на приём
В клинике 29 врачей
Государственная
ул. Калинина, 51
ул. Окатовая, 16
В клинике 260 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Владивосток, ул. Алеутская, 57/5
Владивосток, ул. Алеутская, 57/3
Владивосток, ул. Алеутская, 57/10
Владивосток, ул. Алеутская, 57А стр. 1
Владивосток, ул. Алеутская, 57/2