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Клиники Владивостока
31 клиника
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В клинике 8 врачей
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.
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В клинике 17 врачей
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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В клинике 14 врачей
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза. Косметология - современные методы омоложения, аппаратная косметология, диагностика и удаление новообразований.
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В клинике 16 врачей
Владивосток, ул. Металлистов, 3
УЗД ( Ультразвуковая диагностика всех органов).
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В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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В клинике 11 врачей
Владивосток, пр-т Партизанский, 40
Владивосток, ул. Четвертая, 3/1
Лечение на александритовом лазере "Candela GentleLASE". Врачебная косметология, трихология, лазерное омоложение, блефоропластика, лечение стрий (растяжки), удаление пигментных пятен, рубцов, шрамов, папиллом. Лечение постакне, удаление сосудов на лице и ногах, фотоомоложение.
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В клинике 8 врачей
Владивосток, ул. Пушкинская, 8
Клиника оказывает услуги лазерной косметологии.
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В клинике 3 врача
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 23А
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В клинике 2 врача
Владивосток, ул. Абрекская, 6
Омолаживающие процедуры, препараты по уходу за лицом, телом и волосами. Эстетическая, лазерная, медицинская и аппаратная косметология. Врачи-специалисты: косметолог, дерматолог, диетолог, гинеколог, трихолог. Пилатес и хаммам.
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