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Клиники Владивостока
19 клиник
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Владивосток, ул. Шишкина, 62
Приём психолога, невролога, эпилептолога, лечение от алкогольной зависимости. Дневной стационар.
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ул. Русская, 65/4
Оказание психологической помощи при страхах, тревожности, паническом расстройстве, депрессиях, личностных расстройствах, сложности в отношениях, конфликтах на работе.
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В клинике 2 врача
Владивосток, ул. Бестужева, 21Б
Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.
В клинике 50 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Уборевича, 22
Владивосток, ул. Спортивная, 10
Владивосток, ул. Светланская, 169/171
Владивосток, ул. Светланская, 131
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психологии, психотерапии и клинической психологии.
пр-т Океанский, 131В
ул. Русская, 52
ул. Лазо, 11
ул. Кирова, 14
Все виды медицинской диагностики.
В клинике 40 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Станюковича, 53
Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
Владивосток, ул. Успенского, 72
Владивосток, ул. Нерчинская, 42
Владивосток, ул. Гоголя, 35
Государственная
Владивосток, ул. Шепеткова, 14
Владивосток, ул. Некрасовская, 50
Медкомиссия (водительские права, оружие, сан. книжка).
В клинике 2 врача
Владивосток, ул. Котельникова, 13
Владивосток, пр-т Острякова, 4В
Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.
ул. Нерчинская, 23
пр-т Красного Знамени, 46
Профессиональная реабилитация. Помощь в решении проблем наркомании и алкоголизма, лечение последствий употребления синтетических наркотиков. Вывоз врача на дом. Психотерапия зависимости, снятие похмельного синдрома. Детоксикация от наркотических средств и алкоголя.
В клинике 45 врачей
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
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