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Клиники Владивостока

7 клиник
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Нефрология
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Цветы Жизни
7.1
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Цветы Жизни
В клинике 27 врачей
ул. Садовая, 27
Частная детская педиатрия. Собственная экстренная клиническая лаборатория, вакцинацинопрофилактика, выдача больничных листов.
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Медицинский центр ДВФУ
6.3
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Алёнка
5.5
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Алёнка
В клинике 65 врачей
Владивосток, ул. Ильичева, 4
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 70
Владивосток, ул. Станюковича, 16
Владивосток, ул. Маковского, 7Б
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Владивостокская детская поликлиника №2
5.8
Рейтинг

Владивостокская детская поликлиника №2
В клинике 90 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Приходько, 4
Владивосток, ул. Нейбута, 27
Владивосток, ул. Луговая, 59А
Владивосток, ул. Некрасовская, 50
Владивосток, ул. Светланская, 123А
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №2".
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Доверие
5.6
Рейтинг

Доверие
В клинике 18 врачей
Владивосток, ул. Кирова, 25Г
Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающий лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.
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Центр материнства и детства
6.8
Рейтинг

Центр материнства и детства
В клинике 165 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Приморская краевая клиническая больница №1
2.5
Рейтинг

Приморская краевая клиническая больница №1
В клинике 260 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Владивосток, ул. Алеутская, 57/5
Владивосток, ул. Алеутская, 57/3
Владивосток, ул. Алеутская, 57/10
Владивосток, ул. Алеутская, 57А стр. 1
Владивосток, ул. Алеутская, 57/2