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Клиники Владивостока

4 клиники
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Неонатология
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Приморский краевой перинатальный центр
6.5
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Приморский краевой перинатальный центр
В клинике 49 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Можайская, 1Б
Реабилитация и лечение детей от 0 до 3 лет с тяжелыми патологиями. Помощь женщинам с повышенной группой риска. Консультация для неотложной помощи женщинам и детям, а также отделения репродуктологии и перинатальной диагностики, генетическая лаборатория, ЭКО.
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Владивостокский клинический родильный дом №3
7.2
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Владивостокский клинический родильный дом №3
В клинике 112 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Калинина, 55
Женская консультация, акушерский и гинекологический стационары.
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Владивостокский родильный дом №1
5.0
Рейтинг

Владивостокский родильный дом №1
В клинике 18 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Завойко, 8
Высококвалифицированная помощь беременным женщинам с отклонениями в здоровье, роженицам и малышам.
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Владивостокский родильный дом №4
6.4
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Владивостокский родильный дом №4
В клинике 33 врача
Государственная
Владивосток, ул. Алеутская, 38
Квалифицированная медицинская помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.
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