- Главная
- Все клиники
- Онкология
Клиники Владивостока
28 клиник
Поиск клиник на карте
В клинике 20 врачей
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
Записаться на приём
В клинике 11 врачей
Владивосток, ул. Бестужева, 22Б
Владивосток, ул. Светланская, 4
Записаться на приём
В клинике 23 врача
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории ЮНИЛАБ.
Записаться на приём
В клинике 9 врачей
Владивосток, ул. Калинина, 17В
Специализированная клиника использует современные подходы к решению проблем с молочными железами: от скрининга до восстановительного лечения.
Записаться на приём
В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Записаться на приём
В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
Записаться на приём
В клинике 17 врачей
Владивосток, ул. Маковского, 121
Японский медицинский центр комплексного обследования всего организма: МРТ, компьютерная томография, УЗИ, возраст сосудов, онкомаркеры и другие обследования.
Записаться на приём
В клинике 60 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Луговая, 55
Владивосток, ул. Светланская, 108А
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №3".
Записаться на приём
В клинике 49 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
Записаться на приём
В клинике 2 врача
Владивосток, ул. Днепропетровская, 18
Консультация, диагностика и лечение.
Записаться на приём
Показать ещё