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Клиники Владивостока

39 клиник
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Здравница
7.5
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Здравница
В клинике 12 врачей
Владивосток, ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
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Академия здоровья
7.5
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Академия здоровья
В клинике 20 врачей
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
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Парацельс
6.9
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Парацельс
В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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Здоровей-ка
6.3
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Здоровей-ка
В клинике 21 врач
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Детский медицинский центр. Подростковый косметолог (плазмалифтинг, контурная пластика, фотоомоложение, лечение пигментации, пилинг, комбинированная чистка, мезотерапия, биоревитализация).
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Медицинский центр ДВФУ
6.3
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Клиника на Комарова
8.3
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Клиника на Комарова
В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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ДиаМед
5.7
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ДиаМед
В клинике 44 врача
Владивосток, ул. Луговая, 63
Владивосток, ул. Луговая, 65
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза.
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Алёнка
5.5
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Алёнка
В клинике 65 врачей
Владивосток, ул. Ильичева, 4
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 70
Владивосток, ул. Станюковича, 16
Владивосток, ул. Маковского, 7Б
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Владивостокская поликлиника №5
7.9
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Владивостокская поликлиника №5
В клинике 32 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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Центр инновационной медицины суставов
4.2
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Центр инновационной медицины суставов
В клинике 4 врача
Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 23
Реабилитация после травм и операций. Детская и взрослая ортопедия.
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