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Клиники Владивостока
36 клиник
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В клинике 12 врачей
Владивосток, ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
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В клинике 20 врачей
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
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В клинике 27 врачей
ул. Садовая, 27
Частная детская педиатрия. Собственная экстренная клиническая лаборатория, вакцинацинопрофилактика, выдача больничных листов.
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В клинике 1 врач
Владивосток, ул. Шишкина, 62
Приём психолога, невролога, эпилептолога, лечение от алкогольной зависимости. Дневной стационар.
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В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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В клинике 21 врач
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Детский медицинский центр. Подростковый косметолог (плазмалифтинг, контурная пластика, фотоомоложение, лечение пигментации, пилинг, комбинированная чистка, мезотерапия, биоревитализация).
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В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 65 врачей
Владивосток, ул. Ильичева, 4
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 70
Владивосток, ул. Станюковича, 16
Владивосток, ул. Маковского, 7Б
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В клинике 51 врач
Государственная
Владивосток, ул. Бестужева, 13
Владивосток, ул. Уткинская, 10
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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