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Клиники Владивостока

23 клиники
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Психиатрия
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Медицинский центр ДВФУ
6.3
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Институт клинической медицины и инновационных технологий
4.0
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Институт клинической медицины и инновационных технологий
В клинике 3 врача
ул. Кирова, 95
Снятие интоксикации, лечение алкоголизма и наркомании.
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Зия
0.5
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Зия
В клинике 1 врач
ул. Русская, 65/4
Оказание психологической помощи при страхах, тревожности, паническом расстройстве, депрессиях, личностных расстройствах, сложности в отношениях, конфликтах на работе.
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Владивостокский клинико-диагностический центр
6.6
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Владивостокский клинико-диагностический центр
В клинике 50 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Уборевича, 22
Владивосток, ул. Спортивная, 10
Владивосток, ул. Светланская, 169/171
Владивосток, ул. Светланская, 131
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психологии, психотерапии и клинической психологии.
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Краевой наркологический диспансер
7.5
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Краевой наркологический диспансер
В клинике 40 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Станюковича, 53
Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
Владивосток, ул. Успенского, 72
Владивосток, ул. Нерчинская, 42
Владивосток, ул. Гоголя, 35
Краевая клиническая психиатрическая больница
6.0
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Краевая клиническая психиатрическая больница
В клинике 1 врач
Государственная
Владивосток, ул. Шепеткова, 14
Владивосток, ул. Некрасовская, 50
Медкомиссия (водительские права, оружие, сан. книжка).
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Альфамед
6.9
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Альфамед
В клинике 2 врача
Владивосток, ул. Котельникова, 13
Владивосток, пр-т Острякова, 4В
Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.
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Госпиталь для ветеранов войн
6.2
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Госпиталь для ветеранов войн
В клинике 88 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Новожилова, 19
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Аркус
4.7
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Аркус
В клинике 4 врача
Владивосток, ул. Невская, 3
Психологическая помощь. Врач восточной медицины.
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Лотос
5.3
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Лотос
В клинике 14 врачей
ул. Гоголя, 41
Поликлиника предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь в полном объёме. Все виды ультразвуковой терапии. Медицинская реабилитация.
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