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Клиники Владивостока
46 клиник
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В клинике 17 врачей
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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В клинике 12 врачей
Владивосток, ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
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В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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В клинике 8 врачей
Владивосток, ул. Калинина, 133
Все виды стоматологической помощи, приём отоларинголога, фониатора, логопеда-фонопеда и физиотерапевта на высоком профессиональном уровне с применением высоко-технологического и современного оборудования.
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В клинике 21 врач
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Детский медицинский центр. Подростковый косметолог (плазмалифтинг, контурная пластика, фотоомоложение, лечение пигментации, пилинг, комбинированная чистка, мезотерапия, биоревитализация).
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В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 3 врача
ул. Кирова, 95
Снятие интоксикации, лечение алкоголизма и наркомании.
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В клинике 165 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Владивосток, ул. Сахалинская, 58
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Владивосток, ул. Калинина, 78
Владивосток, ул. Надибаидзе, 34
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В клинике 49 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
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В клинике 4 врача
ул. Комсомольская, 25Б
Центр нейропсихологии. Адаптация к школе, помощь в выборе будущей профессии. Детская нейропсихология. Психодиагностика и терапия для взрослых. Проведение электроэнцефалографического обследования. Тренинги с биологической обратной связью (БОС).
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