  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Психология, психотерапия

Клиники Владивостока

46 клиник
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Психология, психотерапия
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Вакцинация
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
8.9
Рейтинг

Клиника диабета и эндокринных заболеваний
В клинике 17 врачей
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
Показать больше информации
Записаться на приём
Здравница
7.5
Рейтинг

Здравница
В клинике 12 врачей
Владивосток, ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
Показать больше информации
Записаться на приём
Парацельс
6.9
Рейтинг

Парацельс
В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
Показать больше информации
Записаться на приём
Дентлор
6.7
Рейтинг

Дентлор
В клинике 8 врачей
Владивосток, ул. Калинина, 133
Все виды стоматологической помощи, приём отоларинголога, фониатора, логопеда-фонопеда и физиотерапевта на высоком профессиональном уровне с применением высоко-технологического и современного оборудования.
Показать больше информации
Записаться на приём
Здоровей-ка
6.3
Рейтинг

Здоровей-ка
В клинике 21 врач
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Детский медицинский центр. Подростковый косметолог (плазмалифтинг, контурная пластика, фотоомоложение, лечение пигментации, пилинг, комбинированная чистка, мезотерапия, биоревитализация).
Показать больше информации
Записаться на приём
Медицинский центр ДВФУ
6.3
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Показать больше информации
Записаться на приём
Институт клинической медицины и инновационных технологий
4.0
Рейтинг

Институт клинической медицины и инновационных технологий
В клинике 3 врача
ул. Кирова, 95
Снятие интоксикации, лечение алкоголизма и наркомании.
Показать больше информации
Записаться на приём
Владивостокская поликлиника №6
5.0
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №6
В клинике 165 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Владивосток, ул. Сахалинская, 58
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Владивосток, ул. Калинина, 78
Владивосток, ул. Надибаидзе, 34
Записаться на приём
Медицинское объединение ДВО РАН
4.1
Рейтинг

Медицинское объединение ДВО РАН
В клинике 49 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
Показать больше информации
Записаться на приём
Рацио
0.5
Рейтинг

Рацио
В клинике 4 врача
ул. Комсомольская, 25Б
Центр нейропсихологии. Адаптация к школе, помощь в выборе будущей профессии. Детская нейропсихология. Психодиагностика и терапия для взрослых. Проведение электроэнцефалографического обследования. Тренинги с биологической обратной связью (БОС).
Показать больше информации
Записаться на приём
Показать ещё