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Клиники Владивостока

18 клиник
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Пульмонология
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Медицинский центр ДВФУ
6.3
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Дельфин
5.4
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Дельфин
В клинике 10 врачей
Владивосток, ул. Союзная, 17
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Владивостокская поликлиника №6
5.0
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Владивостокская поликлиника №6
В клинике 165 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Владивосток, ул. Сахалинская, 58
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Владивосток, ул. Калинина, 78
Владивосток, ул. Надибаидзе, 34
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Медицинское объединение ДВО РАН
4.1
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Медицинское объединение ДВО РАН
В клинике 49 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
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Санас
8.8
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Санас
В клинике 80 врачей
Владивосток, ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Владивосток, ул. Русская, 76
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Владивосток, пр-т Океанский, 107
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
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Краевая клиническая больница №2
7.8
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Краевая клиническая больница №2
В клинике 110 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Русская, 55
Владивосток, ул. Русская, 55/4
Владивосток, ул. Русская, 55/5
Владивосток, ул. Русская, 55/3
Поликлиника краевой клинической больницы №2
7.2
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Поликлиника краевой клинической больницы №2
В клинике 63 врача
Государственная
Владивосток, ул. Интернациональная, 56
Владивостокский клинико-диагностический центр
6.6
Рейтинг

Владивостокский клинико-диагностический центр
В клинике 50 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Уборевича, 22
Владивосток, ул. Спортивная, 10
Владивосток, ул. Светланская, 169/171
Владивосток, ул. Светланская, 131
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психологии, психотерапии и клинической психологии.
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Владивостокская клиническая больница №4
7.2
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Владивостокская клиническая больница №4
В клинике 97 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Воропаева, 5
Владивосток, ул. Подгорная (о. Попова), 5
Стационар, поликлиника, медицинская лаборатория.
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Авиценна
6.6
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Авиценна
В клинике 1 врач
пр-т Океанский, 131В
ул. Русская, 52
ул. Лазо, 11
ул. Кирова, 14
Все виды медицинской диагностики.
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