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Клиники Владивостока

30 клиник
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Рефлексотерапия
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Ли Вест
8.5
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Ли Вест
В клинике 7 врачей
Владивосток, ул. Светланская, 16
Центр альтернативной медицины. Реализация препаратов традиционной китайской медицины.
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Люкс
7.1
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Люкс
В клинике 1 врач
Владивосток, ул. Шишкина, 62
Приём психолога, невролога, эпилептолога, лечение от алкогольной зависимости. Дневной стационар.
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Парацельс
6.9
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Парацельс
В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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Медицинский центр ДВФУ
6.3
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Владивостокская поликлиника №6
5.0
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Владивостокская поликлиника №6
В клинике 165 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Владивосток, ул. Сахалинская, 58
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Владивосток, ул. Калинина, 78
Владивосток, ул. Надибаидзе, 34
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Краевая детская клиническая больница №2
3.5
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Краевая детская клиническая больница №2
В клинике 47 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Полярная, 4
Владивосток, ул. Приморская, 6
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Санас
8.8
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Санас
В клинике 80 врачей
Владивосток, ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Владивосток, ул. Русская, 76
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Владивосток, пр-т Океанский, 107
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
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Центр европейской и восточной медицины
7.4
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Центр европейской и восточной медицины
В клинике 1 врач
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Краевая клиническая больница №2
7.8
Рейтинг

Краевая клиническая больница №2
В клинике 110 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Русская, 55
Владивосток, ул. Русская, 55/4
Владивосток, ул. Русская, 55/5
Владивосток, ул. Русская, 55/3
Поликлиника краевой клинической больницы №2
7.2
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Поликлиника краевой клинической больницы №2
В клинике 63 врача
Государственная
Владивосток, ул. Интернациональная, 56
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