- Главная
- Все клиники
- Ревматология
Клиники Владивостока
37 клиник
Поиск клиник на карте
В клинике 17 врачей
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
Записаться на приём
В клинике 12 врачей
Владивосток, ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
Записаться на приём
В клинике 23 врача
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории ЮНИЛАБ.
Записаться на приём
В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
Записаться на приём
В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Записаться на приём
В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
Записаться на приём
В клинике 44 врача
Владивосток, ул. Луговая, 63
Владивосток, ул. Луговая, 65
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза.
Записаться на приём
В клинике 60 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Луговая, 55
Владивосток, ул. Светланская, 108А
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №3".
Записаться на приём
В клинике 165 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Владивосток, ул. Сахалинская, 58
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Владивосток, ул. Калинина, 78
Владивосток, ул. Надибаидзе, 34
Записаться на приём
Показать ещё