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Клиники Владивостока
11 клиник
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В клинике 17 врачей
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 2 врача
Владивосток, ул. Бестужева, 21Б
Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.
В клинике 21 врач
Государственная
Владивосток, ул. Алеутская, 53
Все виды амбулаторно-поликлинического лечения на до- и постгоспитальном этапе, в том числе нетрадиционными методами.
В клинике 4 врача
Государственная
Владивосток, ул. Ивановская, 4
Владивосток, ул. Линейная 1-я, 20
Владивосток, ул. Русская, 73Б
Федеральное больничное учреждение 1477. Главный военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота.
В клинике 61 врач
Владивосток, пр-т Партизанский, 33А
В клинике 14 врачей
ул. Гоголя, 41
Поликлиника предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь в полном объёме. Все виды ультразвуковой терапии. Медицинская реабилитация.
В клинике 4 врача
Владивосток, ул. Борисенко, 40 стр. 2
Диагностика и лечение варикозной болезни и ее осложнениями с помощью современных медицинских технологий.
В клинике 45 врачей
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
В клинике 21 врач
Государственная
Владивосток, ул. Русская, 57
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