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Клиники Владивостока
196 клиник
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В клинике 6 врачей
Владивосток, ул. Новоивановская, 3
Высококлассная стоматологическая клиника для детей и взрослых с опытными врачами. Имплантация зубов, лечение, удаление, ортодонтия и многое другое. Прием ведут квалифицированные специалисты.
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В клинике 10 врачей
Владивосток, ул. Уборевича, 38
Уникальная клиника экспертного уровня для детей и взрослых, которая имеет статус Инновационного Центра Стоматологической ассоциации России (СТаР). Специалисты клиники - профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.
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В клинике 13 врачей
Владивосток, ул. Черемуховая, 22
Владивосток, ул. Калинина, 283А
Лечение и удаление зубов, протезирование и имплантация, гигиена полости рта, эстетическая стоматология.
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В клинике 3 врача
Владивосток, ул. Строительная 2-я, 12
Основные направления клиники: терапевтическое, профилактическое, ортопедическое, хирургическое и пародонтология.
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В клинике 8 врачей
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.
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В клинике 14 врачей
Владивосток, ул. Пионерская, 1
Владивосток, ул. Фирсова, 3
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В клинике 3 врача
ул. Енисейская, 7
Полный спектр стоматологической помощи: терапия, хирургия, имплантация, пародонтология, протезирование, отбеливание.
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В клинике 16 врачей
Владивосток, ул. Калинина, 39
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Владивосток, ул. Аллилуева, 14
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