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Клиники Владивостока
6 клиник
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В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 110 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Русская, 55
Владивосток, ул. Русская, 55/4
Владивосток, ул. Русская, 55/5
Владивосток, ул. Русская, 55/3
В клинике 33 врача
Владивосток, ул. Садгородская, 21
Предлагается проживание гостиничного типа, проживание с лечением, туры выходного дня. Сауна и бассейн, солярий, тренажерный зал, бильярд, теннис.
В клинике 111 врачей
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Владивосток, ул. Светланская, 113
Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.