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Клиники Владивостока
29 клиник
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В клинике 20 врачей
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
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В клинике 21 врач
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Детский медицинский центр. Подростковый косметолог (плазмалифтинг, контурная пластика, фотоомоложение, лечение пигментации, пилинг, комбинированная чистка, мезотерапия, биоревитализация).
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В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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В клинике 44 врача
Владивосток, ул. Луговая, 63
Владивосток, ул. Луговая, 65
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза.
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В клинике 65 врачей
Владивосток, ул. Ильичева, 4
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 70
Владивосток, ул. Станюковича, 16
Владивосток, ул. Маковского, 7Б
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В клинике 4 врача
Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 23
Реабилитация после травм и операций. Детская и взрослая ортопедия.
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В клинике 1 врач
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 5А стр. 6
Мануальная терапия, массаж. Приём хирурга, травматолога, ортопеда, терапевта, эндокринолога. Процедурный кабинет.
В клинике 46 врачей
Владивосток, ул. Новоивановская, 2Б
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Диагностика различного рода болезней и профилактика заболеваний, как для взрослых, так и для детей. Собственная медицинская лаборатория. Центр вакцинопрофилактики. Восстановительное лечение. Процедурный кабинет. Медицинские комиссии.
В клинике 29 врачей
Государственная
ул. Калинина, 51
ул. Окатовая, 16
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