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Клиники Владивостока
53 клиники
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В клинике 17 врачей
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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В клинике 20 врачей
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
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В клинике 23 врача
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории ЮНИЛАБ.
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В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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В клинике 21 врач
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Детский медицинский центр. Подростковый косметолог (плазмалифтинг, контурная пластика, фотоомоложение, лечение пигментации, пилинг, комбинированная чистка, мезотерапия, биоревитализация).
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В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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В клинике 44 врача
Владивосток, ул. Луговая, 63
Владивосток, ул. Луговая, 65
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза.
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В клинике 65 врачей
Владивосток, ул. Ильичева, 4
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 70
Владивосток, ул. Станюковича, 16
Владивосток, ул. Маковского, 7Б
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В клинике 32 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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