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Агапова Лидия Петровна
6.0
0
Агапова Лидия Петровна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1971 окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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