Ахметов Александр Сергеевич

Психокоррекция: супружеских, партнерских, детско-родительских отношений, страхов, навязчивостей, тревожных расстройств, эмоциональных и поведенческих расстройств.



Работа с последствиями травмирующих ситуаций (развод, смерть близкого, измена, насилие в семье и вне семьи, потеря/смена работы, социального статуса и пр.).

Выстраивание эффективного взаимодействия с собой и окружением при пограничных состояниях и расстройствах личности (например: неврозы, депрессии, тревожные расстройства, самоповреждение, суицидальные попытки/мысли, злоупотребление ПАВ, компульсивные расстройства, расстройства пищевого поведения и пр.).



Работает с психосоматическими расстройствами, всеми видами зависимостей, как химическими так и не химическими. Оказывает психологическую поддержку людям, страдающим психическими заболеваниями при условии приема медикаментозной терапии, назначенной психиатром.



Оказывает услуги по психодиагностике.