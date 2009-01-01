Александрова Анастасия Владимировна
Стаж 8 лет
Лечение и диагностика воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций, передающихся половым путем, диагностика и лечение климактерического синдрома, заболеваний шейки матки, различных видов бесплодия и др. Консультация по вопросам оперативного лечения гинекологических заболеваний, подготовка женщин к операциям
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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