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Алексеев Василий Николаевич
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Алексеев Василий Николаевич

Мануальный терапевт, Остеопат, Терапевт
Стаж 26 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Медицинская Академия. Астана. Лечебное дело, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
  • Прошел полный курс обучения на кафедре остеопатии в Северо-Западном государственном медицинском университете г. Санкт-Петербурга в 2014 - 2017 гг. и повышение квалификации
Участие в ассоциациях
  • В настоящее время обучается в остеопатической школе Джеймса Джелоса (США)
  • В 2016 году прошел специализацию по кинезиотейпированию на кафедре остеопатии в Северо-Западном государственном медицинском университете г. Санкт-Петербурга
Опыт работы
  • С 1996 по 2000 год работал судебно-медицинским экспертом в Областном бюро судмедэкспертизы г. Астана.
  • С 2000 по 2018 год работал в Московском областном бюро судмедэкспертизы заведующим отделения
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Адреса и стоимость приёма
Альтер Натива
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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