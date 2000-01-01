Алексеев Василий Николаевич
Стаж 26 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Ведет прием взрослых, беременных женщин и детей от рождения. Постоянно совершенствует свои знания и умения, посещая профильные конгрессы, конференции и семинары. Применяет в своей практике биодинамическую модель остеопатии
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Загрузка комментариев...