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Алексеева Екатерина Юрьевна
6.0
0
Алексеева Екатерина Юрьевна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Дерматовенерология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
Владивосток, ул. Алеутская, 53
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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