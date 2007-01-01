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Алексеева Ирина Витальевна
6.3
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Алексеева Ирина Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1988 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1989 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ВГМУ, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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