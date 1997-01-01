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Алпатова Наталья Владимировна
6.9
3
Алпатова Наталья Владимировна
Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрия, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Присвоена и подтверждена высшая квалификационная категория декабрь 1997, 2002, 2007, 2012 гг.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Детская больница №3, 1976 - 1994 гг.
Врач-педиатр, Краевая детская городская клиническая больница №1, 1994 - 2013 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника "Алёнка", 2013 - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
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