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  3. Альхимович Татьяна Сергеевна
Альхимович Татьяна Сергеевна
6.0
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Альхимович Татьяна Сергеевна

Терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22 кор. 2
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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