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  3. Амельченко Максим Александрович
Амельченко Максим Александрович
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Амельченко Максим Александрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 64А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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