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Аникеева А. Р.
6.3
1
Аникеева А. Р.
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Трихолог
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Клиника на Комарова
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
1 отзыв
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