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Антонова Диана Сергеевна
6.0
0
Антонова Диана Сергеевна
Эндокринолог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндокринология", 2012 г.
Сертификат "Диетология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
0 отзывов
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