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Антонова Диана Сергеевна
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Антонова Диана Сергеевна

Эндокринолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндокринология", 2012 г.
  • Сертификат "Диетология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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