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Арутюнян Артур Валерикович
6.0
0
Арутюнян Артур Валерикович
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Вериншен
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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