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Бабанина Валентина Александровна
6.0
0
Бабанина Валентина Александровна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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