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  3. Бабушкина Ирина Владимировна
Бабушкина Ирина Владимировна
6.3
1

Бабушкина Ирина Владимировна

Инфекционист
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
1 отзыв

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