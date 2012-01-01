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  3. Бачарникова Дарья Михайловна
Бачарникова Дарья Михайловна
6.0
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Бачарникова Дарья Михайловна

Терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, Лечебное дело, 2012 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 46
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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