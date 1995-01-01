Балацкая Наталья Владимировна
Стаж 30 лет
Проведено около 27000 кольпоскопий. Оперирующий доктор. Владеет всеми техниками операций в малой гинекологии. Специалист в области эстетической урогинекологии.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
ул. Сельская, 1
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Светланская, 4
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Загрузка комментариев...