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Баландина Рита Алексеевна
6.0
0
Баландина Рита Алексеевна
Мануальный терапевт
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Океан
Владивосток, ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
0 отзывов
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