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  3. Бандур Наталья Николаевна
Бандур Наталья Николаевна
9.9
14

Бандур Наталья Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
14 отзывов

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