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  3. Бандюкова Наталья Владимировна
Бандюкова Наталья Владимировна
6.3
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Бандюкова Наталья Владимировна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв

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