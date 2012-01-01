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  3. Баньковская Татьяна Шакировна
Баньковская Татьяна Шакировна
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Баньковская Татьяна Шакировна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский медицинский институт, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология общей практики", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Кирова, 95
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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