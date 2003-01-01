Барабаш Екатерина Юрьевна
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Проводит диагностику, лечение таких заболеваний как: Аллергический ринит (вазомоторный и аллергический, неуточненный, поллиноз, хронический ринит); Аллергический, вирусный конъюнктивит (острый .хронический, неуточненный ); Бронхиальная астма (атопическая, инфекционная смешанная,неуточненная); Аллергический дерматит; Атопический дерматит; Крапивница (аллергическая, идиопатическая, холинергическая, дермографическая, вибрационная, контактная и др.); Ангионевротический отек (Отек Квинке) ; Инсектная аллергия ; Острая токсико-аллергическая реакция на медикаменты и др. ; Анафилактический шок и оказание мед. помощи после шока (динамическое наблюдение и лечение); Проведение аллерген специфической терапии; Вторичные иммунодефицитные состояния на фоне хронических заболеваний внутренних органов; - Острая и хроническая герпетическая инфекция (вирус ВПГ, ЦМВ, ВПЧ, ВЭБ и др.) ; Острые вирусные и рецидивирующие заболевания органов зрения (увеиты, коньюнктивиты и др.) ;Синдром хронической усталости
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Спортивная, 10
Консультация взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Консультация детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
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