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  3. Басенко Лариса Всеволодовна
Басенко Лариса Всеволодовна
6.0
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Басенко Лариса Всеволодовна

Фельдшер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебное дело", 2007 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Фельдшер
По запросу
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