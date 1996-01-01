Баширова Галина Геннадьевна
Стаж 17 лет
Владеет всеми современными методиками в области косметологии – инъекционной (мезотерапия, биоревитализация, биорепарации, волюмизация, биоармирование, контурная пластика и объемное моделирование традиционной и канюльной техникой, ботулинотерапия, 3D моделирование лица и тела мезонитями, плазмотерапия), лазерной (лазерное омоложение, лазерная шлифовка, лечение рубцов, стрий, пигментаций, сосудистых звездочек)/
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Тигровая, 20А
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1000 р
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