  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Баскакова Валентина Михайловна
Баскакова Валентина Михайловна
6.0
0

Баскакова Валентина Михайловна

Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1965 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №8
Владивосток, ул. Вострецова, 4
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи