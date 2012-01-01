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Батулькина Галина Ивановна
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Батулькина Галина Ивановна

Терапевт
Стаж 47 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", ВГМИ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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