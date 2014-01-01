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Бекренева Татьяна Михайловна
6.2
1
Бекренева Татьяна Михайловна
Стоматолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокское медицинское училище, Зубной врач, 1970 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Стоматология", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Чапаева, 14
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
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