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Беленькая Анастасия Сергеевна
6.3
1
Беленькая Анастасия Сергеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
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